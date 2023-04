Lite Spalletti-Maldini, improbabile la squalifica: invece a rischio EDL per un motivo

Lite Spalletti-Maldini, improbabile la squalifica: invece è a rischio EDL per un motivo

Della lite Spalletti-Maldini, ne torna a parlare l’edizione odierna de La Stampa, dal quotidiano si legge che il battibecco avvenuto tra i due tecnici all’intervallo di Napoli-Milan nel tunnel che porta agli spogliatoi è finito nel referto della Procura Federale. Il tecnico azzurro ha fatto chiarezza sull’accaduto al termine della sfida spiegando cosa è successo e ammettendo di essersi dispiaciuto per aver discusso con lo storico capitano rossonero.

Improbabile squalifica dunque sia per Spalletti che per Maldini. A rischiare invece una possibile squalifica è il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, figlio del patron Aurelio.

Possibile squalifica Edoardo De Laurentiis: il motivo

Di seguito ecco quanto evidenziato sempre dal quotidiano in merito alla possibilità che arrivi la squalifica per Edoardo De Laurentiis dopo Napoli-Milan.

Possibile squalifica, secondo il referto della Procura, per il vice presidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che “nel secondo tempo della gara (non presente in distinta gara Napoli) sedeva per circa 20 minuti al fianco della panchina del Napoli”

