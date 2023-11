Espn – Chelsea su Kvaratskhelia: ADL non lo cederebbe a meno di 100mln.

L’edizione del quotidiano, ha parlato del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Ad oggi ancora nulla di fatto e la faccenda ha attirato l’attenzione di svariate big estere. L’impressione è che De Laurentiis, qualora dovesse arrivare qualche offerta, non si accontenterebbe di cederlo per meno di 100 milioni. A fare rumore è il forte interesse del Chelsea per il georgiano, il club potrebbe avanzare un’offerta per rafforzare la trequarti.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, operazione al menisco per De Laurentiis. La nota del club azzurro

Alla scoperta de Lo Stratega, il tipster partenopeo ricco e vincente

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, occhio alla beffa per Ouédraogo