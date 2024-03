Chiariello: “De Laurentiis crede fortemente in Bagnoli, contatti continui con Fitto e Invitalia”

Chiariello dopo l’incontro con De Laurentiis

Intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21, Umberto Chiariello ha confermato le intenzioni di De Laurentiis di costruire la nuova casa del Napoli a Bagnoli. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis è andato a Bagnoli non per una passeggiata di cortesia. Ha valutato la situazione con legali, il ministro Fitto, il presidente di Invitalia Mattarella, la società che gestisce Bagnoli. Lì i soldi ci sono, per la bonifica davvero ci vogliono fino a 5 anni come ha detto il sindaco. Ci sono alcune zone che però veramente saranno finite di bonificare tra 18 mesi. Tra queste è stada identificata un’area per fare il centro sportivo del Napoli con campi d’allenamento, foresteria, 12 campi da gioco, uno stadiolo per la Primavera. De Laurentiis, che ho incontrato oggi a pranzo, su Bagnoli ci crede profondamente. Pensa di realizzare lì il centro sportivo, immaginando la sua vita futura per realizzare queste due grandi strutture: Stadio e Centro Sportivo. Parla con Fitto, con Invitalia e con il sindaco, è ovvio che ci sono 10mila ostacoli. Lui è uscito con le solite dichiarazioni hollywodiane, a me però interessava sapere se era l’ennesima chiacchiera o c’era l’effettiva volontà per realizzare quanto detto. Quando anni fa mi incontrai con lui mi disse che non c’erano le condizioni per nuove strutture, adesso vuole fare il centro sportivo, vi posso dire che ha altissime possibilità di riuscita. Io non tifo per nessuno se non per il Napoli e la città, avere un centro sportivo che aggrega i ragazzi della città e della provincia è mio il sogno di una vita, anche senza stadio. Può diventare una realtà, entro 18 mesi è possibile che si posi la prima pietra. Per lo stadio il discorso è diverso. E’ chiaro che il sindaco non vuole trovarsi sullo stomaco il Maradona. Qui nessuno deve regalare niente a nessuno, ma ora finalmente c’è un imprenditore che vuole investire, vi garantisco che lo vuole fare guardandolo negli occhi. Evidentemente ha deciso che è arrivato il momento, non mi importa del passato ma solo del presente e del futuro. Il Napoli ha diritto ad avere uno stadio di calcio, il Maradona lo potete anche adeguare per gli Europei ma non lo sarà mai. Se non glielo fate fare a Bagnoli, De Laurentiis lo andrà a fare ad Afragola perché ha già i terreni bloccati.”

