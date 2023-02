Il Napoli potrebbe battere ancora un altro record a fine stagione

La Gazzetta dello Sport si concentra su un nuovo record che vorrebbe battere il Napoli: arrivare a 102 punti nella classifica di Serie A.

È un Napoli da record quello di Luciano Spalletti, che nella giornata di ieri ha battuto l’Empoli arrivando a collezionare 65 punti nella classifica di Serie A, ben diciotto in più della seconda. La Gazzetta dello Sport si concentra su un altro record che il club azzurro potrebbe battere a fine stagione: superare i 102 punti nella classifica finale. Il record fu stabilito dalla Juventus di Antonio Conte durante la stagione 2013/2014.

Dal quotidiano si legge:

“Troppo netta la superiorità della capolista. Per individuare avversari all’altezza di questo Napoli bisogna scomodare i testi sacri della Serie A, cosa che consentirebbe a Spalletti di trovare motivazioni più valide per tenere viva l’attenzione: i suoi giocatori ormai faticano a fingere di credere che lo scudetto non sia virtualmente vinto. Ad esempio, i 65 punti conquistati su 72 disponibili mettono il Napoli all’altezza della Juve di Ronaldo, che poi nel 2018-19 calò sensibilmente nel finale. E tra tanti grandi numeri (otto vittorie consecutive, undici successi in trasferta) emerge quello che potrebbe diventare il vero obiettivo: il record di 102 punti stabilito dalla Juve di Conte nel 2013-2014. La proiezione attuale porterebbe Spalletti a chiudere a quota 102,9.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli