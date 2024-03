Canale 21 – Chiariello infuriato: “L’arbitro ha fatto 5 errori gravissimi. Male sia Kvara che Osi”

Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto in diretta ai microfoni del canale, per commentare la sconfitta del Napoli contro il Barcellona, con annessa eliminazione dalla Champions League: “Purtroppo sono venuti a mancare i calciatori sui quali fondavamo le nostre speranze, i nostri attaccanti che sono di livello internazionale. Male male sia Kvara che Osimhen, se non incidono loro le speranze di vincere a Barcellona sono pari a zero.

Non sono scontento della prova della squadra, Lindstrom ha avuto l’occasione per pareggiarla. Loro in fase di uscita e offensiva sono straordinari, hanno dei talenti incredibili. Chi diceva che era un’occasionissima mi fa ridere, perché se l’Atletico Madrid è un ostacolo difficile per l’Inter che è uno squadrone in questo momento, il Barcellona che è molto più forte dell’Atletico per noi era quasi insormontabile. Ero sicuro che uscissimo, salvo miracoli, che li potevano fare solo gli attaccanti. Dopo i primi 20’ ho temuto l’imbarcata, la reazione della squadra mi ha soddisfatto. Abbiamo avuto qualche palla gol importante, non l’abbiamo saputa sfruttare, ma loro potevano farci 6-7 gol. Quindi il divario di 3-1 fotografa nettamente la differenza tra le due squadre. Il Napoli non è uscito distrutto da Barcellona, ha fatto una buona partita ed ha avuto anche la possibilità di pareggiarla. In queste partite non puoi sbagliare niente. Se hai la palla del 2-2 la devi fare, se la sbagli ti puniscono.

Su Osimhen è rigore, l’errore grave lo fa il Var. L’arbitro può non fischiare, magari tratto in inganno dalla caduta di Osimhen ma che il Var non intervenga non è accettabile. Non esiste che in Europa non danno questi rigori, il Var deve mandare al monitor l’arbitro anche in Papuasia! Contesto questo modo di interpretare il regolamento, perché se c’è fallo è fallo! Ci sono cinque errori gravissimi da parte dell’arbitro. C’è fallo da espulsione di Christensen per fallo con piede a martello su Lobotka, lui dà il giallo e il Var non lo tramuta in rosso. Il primo gol loro nasce da un inesistente fallo di Traoré su Lopez. Il rigore su Osimhen è step on foot e non si discute. Sul gol del 3-1 c’era fallo su Lindstrom ed invece da il fallo laterale da dove nasce l’azione. Ed infine doppio giallo non dato ad Olivera. Anche se a primo acchito è sembrata una buona conduzione, la squadra arbitrale si prende un bel 4 pieno!“.

