Napoli, Sarri può tornare in azzurro. Contatti frequenti con ADL che spinge per il ritorno

Napoli, ADL spinge per riavere Sarri

Le dimissioni a sorpresa di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio, ha dato via a un suo possibile clamoroso ritorno sulla panchina del Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, da qualche settimana De Laurentiis pare che senta frequentemente l’ormai ex biancoceleste per sondare il terreno. Ecco quanto riporta nel dettaglio il quotidiano:

“L’addio di Maurizio Sarri alla Lazio, potrebbe avere un altro gusto. Molto dolce per i tifosi del Napoli. Sarri da questo momento diventa il candidato numero uno alla panchina del Napoli del prossimo anno. Un candidato naturale, scontato. Ma da inseguire, convincere, coccolare. Perché De Laurentiis dovrà trovare il modo per strappargli un sì convinto (non semplice, sia chiaro) e non solo legato al sogno spezzato nella stagione dei 91 punti. Ma anche lui, il patron, deve rompere alcuni tabù nei confronti del tecnico toscano. La sensazione è che da qualche settimana i due siano tornati a sentirsi. Ora Sarri ha bisogno di tirare il fiato, starsene in famiglia ad occuparsi anche delle sue faccende personali, ingoiare il rospo di una avventura alla Lazio che non è andata come voleva che andasse e pensare a un nuovo inizio. Napoli resta nel cuore di Sarri. E Sarri è nel cuore di De Laurentiis, anche se ogni volta prova a sminuire la portare dell’impresa di Maurizio: certo, non sono amici e non lo saranno mai.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello infuriato: “L’arbitro ha fatto 5 errori gravissimi. Male sia Kvara che Osi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica Pellegrini, la figlia Matilde e Matteo Giunta: “Non è facile, ma che gioia!”