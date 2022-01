Chiariello: “Osimhen vale più di 100 milioni”

Calciomercato Napoli, parla Umberto Chiariello

Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 soffermandosi sul calciomercato del Napoli, ecco le sue parole:

“Quanto vale Osimhen? Io penso che Aurelio De Laurentiis, sotto i cento milioni, non si siede nemmeno a parlarne. Di conseguenza il valore del calciatore è dai cento milioni a salire. Ma il centravanti deve fare un grande girone di ritorno per dimostrare tutte le sue indubbie qualità. Non credo che Aurelio De Laurentiis lo venderà nella prossima stagione. Attenderà uno, due anni. D’altronde il presidente, in conferenza stampa a Roma, è stato chiaro: non si affezionerà più a nessuno, tutti sono cedibili”.