Juan Jesus: “Siamo il Napoli e quindi dobbiamo vincere lo scudetto”

Juan Jesus: “Lotteremo fino alla fine per vincere lo scudetto”

Il difensore azzurro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole:

“Fin dal primo giorno ho trovato un gruppo stupendo, formato da tanti bravi ragazzi, conoscevo già il mister. Sembrava di essere qui da tanti anni. Il gruppo ha dimostrato anche quando era in difficoltà di avere grande qualità, il mister si fida tantissimo di noi. Abbiamo mostrato in campo il valore di ognuno di noi. Portiamo una maglia importante e siamo consapevoli delle nostre forze. Puntiamo a vincere, puntiamo al primo posto, siamo il Napoli e quindi dobbiamo sempre puntare alla vittoria in ogni competizione, campionato ed Europa League. Lotteremo fino all’ultima partita contro lo Spezia per vincere lo scudetto”.