Sky Tg24 – Elezione Presidente della Repubblica: alle 11 quinta votazione al Quirinale.

Questo quanto riportato dai canali ufficiali:

“La quinta votazione è stata convocata per le 11. Convocata in mattinata la conferenza dei capigruppo congiunta per valutare se passare a due votazioni al giorno. Il centrodestra è intenzionato a votare alla quinta chiama la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Letta attacca: “Mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi del centrodestra, tentano di dividerci”. Salvini chiede incontro tra partiti di maggioranza.

Con il quorum abbassato a 505 voti, gli astenuti sono stati 441 (tutti nelle fila del centrodestra) mentre le schede bianche sono scese a 261. Salgono le preferenze per l’attuale Capo dello Stato, Sergio Mattarella a quota, 166″.