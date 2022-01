Calciomercato – Gatti nel mirino di Giuntoli, pronta la proposta del Napoli

La Gazzetta dello Sport – Federico Gatti è il futuro del Napoli: Giuntoli lo monitora, in prospettiva dell’ipotetico addio di Axel Tuanzebe.

Federico Gatti, classe 1998, difensore del Frosinone è uno dei profili più monitorati dal Napoli. Giuntoli vorrebbe portarlo in azzurro per completare il reparto in vista della prossima stagione:

“Il rapporto con il club ciociaro è buono, visto che Alessandro Zerbin – attaccante esterno emergente, classe 1999 – è di proprietà del Napoli. E proprio Zerbin potrebbe rinforzare il canale privilegiato fra i club. Lasciare l’attaccante un altro anno in prestito potrebbe risultare interessante anche per i ciociari. Il Napoli ha bisogno di un difensore centrale, in prospettiva, visto che Axel Tuanzebe è in prestito secco e lo United non ha certo intenzione di lasciarlo andare a prezzi di saldo”.

