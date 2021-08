Chiariello su Anguissa: “Benvenuto, sperando non sia il palo della luce bis”

Umberto Chiariello dice la sua: “Benvenuto Anguissa, sperando non sia il palo della luce bis”.

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, espone la sua opinione in merito al nuovo acquisto del Napoli sul proprio profilo Twitter: “Sul terzino sinistro (che è per me la vera priorità avendo io puntato su Gaetano a centrocampo) ci dobbiamo rassegnare ed è un grave errore non prenderlo. Benvenuto comunque Anguissa (sperando non sia il palo della luce bis). Petagna lo terrei, ma se devo scegliere tra lui e Ounas mi tengo Ounas”.

Sul terzino sx (che è x me la vera priorità avendo io puntato su Gaetano a cc) ci dobbiamo rassegnare ed è un GRAVE errore non prenderlo.

Benvenuto comunque Anguissa (sperando non sia il palo della luce bis)!

Petagna lo terrei ma se devo scegliere tra lui e Ounas mi tengo Ounas. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) August 30, 2021

