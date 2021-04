Chiariello ko Parma: “Chi con frode ci mandò in B: oggi ci torna, tempo galantuomo”

Chiariello sul ko del Parma: il commento su Twitter

Umberto Chiariello sul ko del Parma, commenta su Twitter la sconfitta dei ducali nella sfida salvezza a Cagliari. A tale proposito torna alla mente il 10 giugno del 2001 la tanto discussa vittoria del Verona a Parma, alla penultima di campionato, che fu fatale per il Napoli, che poi retrocesse in Serie B.

Il giornalista Chiariello, commenta così su Twitter la sconfitta dei ducali tornando sull’argomento:

“Io non dimentico. Chi con la frode ci mandò in B, oggi ci torna. Il tempo è galantuomo. Io non sono tra quelli che vuole il Cagliari in B. Io tifo tutte le squadre del centro-sud (in particolare). Mi piacerebbe tanto che con Roma e Cagliari finalmente si ricomponesse il rapporto tra tifosi. Parma e Verona no: il biscotto di Tanzi, Pastorello e complici resta per sempre”

IO NON DIMENTICO Chi con la frode ci mandò in B, oggi ci torna.

Il tempo è galantuomo. — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) April 17, 2021

Io non sono tra quelli che vuole il Cagliari in B.

Io tifo tutte le squadre del centro-sud (in particolare).

Mi piacerebbe tanto che con Roma e Cagliari finalmente si ricomponesse il rapporto tra tifosi.

Parma e Verona no: il biscotto di Tanzi,Pastorello e complici resta x sempre — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) April 18, 2021

