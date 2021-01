Chiariello tuona: “Il Napoli ha mancato due chiamate alle armi! Ora saremmo in piena corsa scudetto”

L’editorialista Umberto Chiariello, nel day-after dell’amara sconfitta di Verona, analizza il mercato del Napoli.

Chiariello sottolinea come sia il Napoli che il Chelsea siano le uniche squadre a livello europeo ad aver speso soldi cash ma, allo stesso tempo, essere in netta difficoltà, le parole di Umberto Chiariello, su Radio Punto Nuovo, riportate da TuttoNapoli:

“Abbiamo sostenuto da questa estate, da inizio stagione che anche causa Covid e per la compressione del calendario sarebbe stata una stagione particolare. Avevamo anche detto che visto l’andamento del mercato, ci sembrava che per una volta fossero uscite squadre imperfette. Era chiaro che la Juventus, al di là di Pirlo, che ha tutto il supporto di questo mondo, era evidente che nella Juve ci fosse una fase di transizione. L’Inter ha fatto l’opposto. Antonio Conte non voleva correre rischi e si è preso i vecchietti. Vidal ha fatto il gol alla Juve, ma basta. Kolarov anche a parte quella freccia di Hakimi. Il Milan non era una squadra di scudetto, ma ha preso giovani importanti e si sta costruendo. Lazio e Roma men che meno. L’Atalanta non ha fatto investimenti importanti e ha avuto il problema Papu poi. Rimaneva il Napoli che non ha venduto Koulibaly, ha preso Bakayoko su richiesta di Gattuso ed è stata l’unica in Europa insieme al Chelsea a spendere soldi cash, che oggi ha esonerato il proprio allenatore. Il Napoli ha comprato Osimhen, realmente, ha messo soldi, circa 55 milioni. Il Napoli allora terza forza del campionato. Succede che questo campionato è talmente magmatico, che la Lazio ottava ha recuperato e sta giocando un calcio meraviglioso. Luis Alberto, Milinkovic Savic, sentenza Immobile, è una squadra che gioca. La Roma con il vituperato Fonseca, un uomo che non ha futuro perché a Roma ha i giorni contati, ha fatto fuori Dzeko, togliendogli la fascia, gioca Borja Mayoral facendo due gol. Si gioca tutto senza paura ed è terza. In questo campionato ebbene il Napoli ha avuto la chiamata alle armi due volte: con lo Spezia e col Verona. Se tu finisci questa partita con i tre punti sei in lotta scudetto alla faccia di chi dice che questo Napoli non è buono. Signori bisogna trarre le conseguenze: in questo momento il Napoli finisce settimo. In questo momento il Napoli l’ha preso settimo, finì settimo, e ora anche se sesto, finisce settimo se vediamo gli scontri diretti. A voi va bene finire settimi? A me no! ”.

