Canale 21 – Chiraiello: “È evidente che non prendere Tudor sia stato un errore clamoroso”

Il giornalista Umberto Chiariello, dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna, è intervenuto in diretta su ‘Campania Sport’, con il suo editoriale. Questo è uno spezzone:

“È evidente che non prendere Tudor è stato un errore clamoroso. Perché ha fatto cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta del derby, ha risanato la Lazio e l’ha fatta risalire in classifica. Perché è un errore vero, di personalità, poi magari Tudor non ti piaceva e lo cacciavi. Ma pagare un anno di stipendio di Tudor costava molto meno del disastro attuale in cui ti trovi. Tra i tanti errori fatti, forse quelli non prendere Tudor dopo Garcia è il più grande di tutti. Allora adesso Aurelio De Laurentiis, di cui ho una stima enorme, chiamatemi anche lecchino e servo del potere. Ho sempre detto che questo è il più grande presidente della storia del Napoli, ha portato per 19 anni il Napoli a punti altissimi al punto di vincere uno scudetto storico. Io respingo al mittente tutte le critiche: non c’è il centro sportivo, non c’è il mega dirigente, non c’è il budget, ma smettetela! Per 19 anni ha fatto benissimo, il 20esimo anno ha fatto disastri. Ora gli si dà la possibilità di riprendersi, se sbaglierà l’anno prossimo diremo che questo ciclo è finito. Ora è la scommessa, adesso e ora! E c’è un solo modo per uscirne: Antonio Conte! O li mandi via tutti come ti hanno chiesto in curva, perché non sono degni di vestire la maglia del Napoli e sono diventati brocchi, oppure ci vuole uno che li rimetta in riga e li faccia giocare come sanno. Perché l’80% merita posizioni altissime di classifica, ma ci vuole l’allenatore giusto. C’è solo un nome che può portare questo, non è il momento del risparmio Andrea Chiavelli! Perché il risparmio è cattivo guadagno, perché ci hai perso più soldi per voler risparmiare. Tudor non vi basta? Conte o Gasperini al limite, non vedo altre soluzioni. Perché in questo momento siamo all’anno zero delle macerie vere. Quindi De Laurentiis se guardi solo ai soldi hai vita corta, se invece ritorni ad essere il visionario che sei stato per tanti anni puoi ripartire e far mangiare la lingua a tanta gente che non vedeva l’ora di spargere merda. Questa è la conclusione bassa di un popolo che ha Molti rappresentati bassi e un tifo che non vede l’ora di essere forcaiolo, da quale mi dissocio e mi ribello”.

Fonte foto in evidenza — () Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Bologna, segui la diretta dal Maradona del match degli azzurri

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Calzona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi