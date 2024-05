Giuseppe Bruscolotti critica l’atteggiamento dei giocatori del Napoli

Dura critica di Bruscolotti ai giocatori del Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21, ha duramente criticato l’atteggiamento dei giocatori azzurri dopo la sconfitta di sabato in campionato contro il Bologna. Ecco quanto dichiarato:

“Mi aspetto di più dai calciatori del Napoli: non stanno dimostrando dignità e impegno come dovrebbero. Se guadagni determinati soldi, devi darne conto: non puoi farci assistere a uno scenario del genere! La maglietta, come si dice, bisogna sudarla tutta. Io l’ho sempre sudata appieno. Per fortuna, ho sempre giocato a Napoli e anche il clima mi aiutava a sudare. Se il gruppo fosse stato davvero coeso, non si sarebbe provato ad andare avanti con tre allenatori differenti. Già in ritiro c’erano dubbi sul lavoro che si stava svolgendo, internamente ci sono state cose di un certo peso.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gasperini: “ADL? Sempre manifestato stima per me, ma in questo momento non ho tempo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari, il matrimonio (finalmente!) dopo 20 anni d’amore