Chirico polemizza: “A Bergamo i tifosi vogliono la primavera in campo”

Il giornalista Marcelo Chirico noto tifoso della Juventus, attraverso un editoriale pubblicato sul portale il bianconero.com è tornato a parlare della vittoria in Coppa Italia e ha commentato alcune voci provenienti da Bergamo. Ecco quanto pubblicato:

“Si è appena esaurita la polemica con gli interisti sul rigore decisivo assegnato alla Juve nell’ultimo derby d’Italia e, prontamente, ne è partita un’altra con gli atalantini subito dopo la conquista della Coppa Italia da parte di Madama. Qui il nodo del contendere sono un rigore, secondo loro, non concesso ai neroblù e un fallo iniziale di Cuadrado non rilevato dall’arbitro nell’azione del primo vantaggio juventino. L’ Atalanta ha fatto l’Atalanta solo nella prima frazione di gioco ma è poi calata alla distanza, la Juve ha preso in mano la gara, ha fatto un gol in più e si è portato a casa il trofeo. Una lettura della partita ovviamente non condivisa da chi ha perso, forse perché troppo sicuro di vincere contro una Juventus che, in questa stagione, è riuscita a farsi battere anche dal Benevento retrocesso. Quindi adesso bisogna fargliela pagare. Come? Mandando in campo domenica contro il Milan la squadra Primavera, e perdere, così da impedire alla Juve di andare in Champions League. È la richiesta dei tifosi atalantini più illuminati alla società: meglio arrivare quarti piuttosto che fare un favore ai gobbi. Che è come dire, tagliarsi il ciccio pur di fare un dispetto alla moglie. Chissenefrega del prestigio di vedere la propria squadra piazzarsi seconda in classifica a coronamento di una stagione superlativa, così come sapere che il proprio club incasserà più soldi dalla Lega come premio. Per questi scienziati del calcio l’Atalanta dovrebbe preoccuparsi soltanto di arrecare un danno alla Juve, perdendo col Milan”.

