Udinese, Pozzo: “Vogliamo la Champions, De Paul potrebbe restare”

Udinese, il presidente Pozzo su De Paul e il futuro dei bianconeri

Il presidente dell’Udinese Gianpaolo Pozzo è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato del futuro dei bianconeri e di Rodrigo De Paul. Ecco quanto dichiarato:

“La Champions League per l’Udinese è sempre stato un obiettivo da raggiungere, non semplice però lotteremo sempre per arrivarci. De Paul? E’ un giocatore importantissimo, è uno dei migliori giocatori mai visti circolare a Udine nella mia gestione. E’ un giocatore fantastico, speriamo che rimanga ancora perché con lui ci siamo divertiti e vorrei divertirmi ancora.”

