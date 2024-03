ULTIM’ORA – Sarri si è dimesso dalla Lazio: i nomi più caldi per il suo successore

Maurizio Sarri si è dimesso dalla Lazio, le ultime

Ultim’ora, Maurizio Sarri si è dimesso dalla Lazio. E’ questa la clamorosa notizia lanciata da SportMediaset poco dopo le ore 15:00.

Sarri si è dimesso da allenatore della Lazio

La clamorosa notizia arriva a poche ore dalla sconfitta contro l’Udinese, la quarta di fila per i biancocelesti tra campionato e Champions. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla decisione del tecnico, forse legata anche alla scelta della società di optare per un ritiro punitivo per la squadra, ma si parla già dei possibili sostituti. Secondo quanto si apprende, i nomi più caldi sarebbero quelli di Rocchi, Klose e Gregucci.

Intanto la squadra biancoceleste è stata mandata in ritiro punitivo dalla società. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, Sarri ha comunicato verbalmente le dimissioni alle 14,50. Più tardi ci sarà un incontro per formalizzarle

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conf. Xavi: “Napoli migliore con Calzona, simile a noi: sarà partita aperta. Lobotka da Barça”

Marc-André ter Stegen: “Napoli competitivo: spero domani finisca il loro sogno Champions”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”