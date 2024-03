la Repubblica – ADL chiarisce: vuole che i giocatori siano intervistati solo da giornalisti tifosi del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il motivo per il quale ieri, Aurelio De Laurentiis, abbia interrotto l’intervista di Politano. Dopo aver inveito contro Sky Sport, è trapelata la vera ragione: il patron azzurro vorrebbe che i suoi giocatori fossero intervistati, d’ora in poi, solo da giornalisti napoletani e tifosi del Napoli. Inoltre, anche Tuttosport ha riportato un retroscena, avrebbe voluto Di Marzio come intervistatore e non “Ugolini che è di Roma”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – UFFICIALE – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli

UFFICIALE – Biglietti Inter-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Licia Colò a sorpresa su Nicola Pietrangeli: “Tornare insieme? La speranza è l’ultima a morire”