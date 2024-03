la Repubblica – Corbo: “Osimhen sa che questa partita non può sbagliarla”

Il giornalista Antonio Corbo, ha rilasciato il suo editoriale, parlando della gara di questa sera tra Barcellona e Napoli: “Osimhen sa che questa partita non può sbagliarla, Barcellona-Napoli sarà vista in diretta o differita da dirigenti e tecnici dei migliori club d’Europa.

Compreso Luis Enrique, l’integralista allenatore spagnolo che rifiutò le offerte dei Napoli per legarsi al Psg fino al 2025. Ormai ventiseienne, incluso e rimasto lì nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro, nominato solo miglior attaccante africano titolo che vale poco o nulla in Europa, lo scudetto italiano nel 2023 e tutti i chiaroscuri di questa infelice stagione del Napoli. Se non a Barcellona questa notte, dove e quando troverà la rampa di lancio per atterrare in un grande club europeo?”.

