Clamoroso, Nazionali: un calciatore della Croazia è sceso in campo seppur positivo al Covid-19

Domagoj Vida, difensore del Besiktas e della nazionale croata, è sceso in campo ieri nella partita amichevole Turchia-Croazia giocatasi ad Istanbul. Il calciatore è poi stato sostituito durante l’intervallo dopo che lo staff medico è venuto a conoscenza della sua positività al Covid-19.

Di seguito la nota ufficiale della Federcalcio della Croazia che vuole far chiarezza sulla dinamica dell’accaduto:

“Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test di lunedì in vista della partita con la Turchia, mercoledì mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia”

“La Federazione ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte ora locale e questi mostrano la positività al Covid di Domagoj Vida. Lo staff medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni all’intervallo di un risultato potenzialmente positivo. Questa è una procedura comune e un risultato ‘sospetto’ viene ritestato per confermarlo. Poiché il selezionatore Zlatko Dalić aveva già deciso in quel momento di cambiare Vida, il servizio medico della nazionale ha isolato il calciatore secondo tutte le misure epidemiologiche fino alla conferma dei risultati dei test. Vida, secondo il regolamento, trascorrerà i prossimi giorni in auto isolamento a Istanbul”.

