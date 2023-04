Class-action dopo Milan-Napoli: motivazione e richiesta danni alla UEFA, la cifra

Class-action dopo Milan-Napoli

Ultime notizie – Pronta class-action dopo Milan-Napoli, la motivazione è la pessima direzione di gara tenuta dall’arbitro rumeno Kovacs, ieri sera nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League a San Siro.

Arriva la presa di posizione da parte delle associazioni “Noi Consumatori” e “Napoli Club Maradona”, assistiti dall’avvocato Angelo Pisani e da un pool di professionisti, che secondo quanto riporta l’edizione online de Il Mattino, avvertono:

“Sono stati violati i principi di lealtà sportiva. Siamo pronti a una class action per chiedere 150 milioni di euro di danni alla Uefa, a Ceferin a Marchetti. L’arbitraggio dell’altra sera a San Siro rischia di spezzare un sogno di una intera città, danneggia milioni di tifosi che da sempre sono innamorati di questo sport e che ingenuamente sostengono migliaia di euro di costi per stare vicini alla squadra del cuore. La Uefa non può trattare Napoli e il Napoli in questa maniera”.

