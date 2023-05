Clima teso all’assemblea di Lega di Serie A, De Laurentiis va via infuriato

De Laurentiis sbotta durante l’ assemblea di Lega di Serie A

Nella giornata di ieri si è tenuta l’assemblea della Lega di Serie A, alla quale ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis, dove si è discusso della vendita dei diritti tv. Come riportato dall’edizione del Corriere della Sera, il patron azzurro non avrebbe preso bene alcune decisioni tanto da andare via infuriato. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“De Laurentiis furioso, lascia l’Assemblea di Lega Serie A al grido di “Stanno svendendo il calcio!”. De Siervo non ha gradito le parole di De Laurentiis, avendo un vero e proprio alterco con il presidente del Napoli, dopo il quale ADL ha lasciato la riunione urlando. Quale è stato il motivo della sfuriata? I presidenti riuniti in Lega attendevano di conoscere le offerte dei broadcaster in arrivo entro il 14 giugno e avevano votato Lazard come advisor incaricato di trattare con le banche e i fondi interessati a creare una sinergia con la Lega. De Laurentiis aveva approvato il bando la settimana scorsa, ma stavolta aveva fortemente criticato i pacchetti, dando il via ad una sfuriata”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli pensa a Samardzic, l’Udinese chiede 30 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabrizio Biggio: “Anni di sofferenze e analisi. Poi ho ritrovato me stesso e l’amore per mia moglie”