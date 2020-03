Colomba: ”Questo il motivo per cui Lozano rende poco nel Napoli”

Colomba: probabilmente Lozano non accetta questo dualismo con Insigne e rende poco anche in allenamento

Franco Colomba, allenatore, ha parlato a Radio Sportiva della ripresa del Campionato, della lotta per lo Scudetto, di Gattuso, Lozano e del Torino.

Queste le sue parole:

SI RIPRENDE DOPO ALCUNI GIORNI DI PAUSA FORZATA

“In questi giorni alle squadre è mancato l’obiettivo per cui lavorare durante la settimana. Ora però si riprende e, alla fine, questa pausa forzata per alcuni può essere stata anche una buona cosa”.

COLOMBA SULLA LOTTA PER LO SCUDETTO

”Lotta Scudetto? È ancora tutto in gioco, non vedo grandi differenze tra le contendenti. Di sicuro la Lazio è sulle ali dell’entusiasmo, l’Inter è solida, la Juventus appare in difficoltà ma sa sempre ritrovarsi”.

SU GATTUSO

”Gattuso? Mi sono meravigliato quando il Milan decise di non confermarlo. Non è solo un allenatore battagliero, ma anche sempre conscio del materiale che ha a disposizione e anche al Napoli lo sta dimostrando. È importante avere un allenatore che non è schiavo di un modulo, ma decide di volta in volta per far rendere al meglio la squadra”.

COLOMBA SU LOZANO

”Lozano? Deve restare fuori perché è un doppione di Insigne, che ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Probabilmente il messicano non accetta questo dualismo e rende poco anche in allenamento”.

SUL TORINO

”Torino? Ha subito un’involuzione pazzesca, si è rotto qualcosa e né Mazzarri né Longo sono riusciti ad arginare la situazione. Deve guardarsi indietro, se non scatta si rischia di ritrovarsi invischiato in zona retrocessione”. Conclude Colomba.

