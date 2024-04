Corriere dello Sport – Come ha fatto il Napoli a non segnare nel primo tempo? È un mistero

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su come sia possibile che il Napoli, dopo una grandissima prestazione, non sia riuscito a portare a casa una vittoria.

“Nel primo tempo, il migliore dell’era Calzona, il Napoli ha costruito almeno 5 palle gol nitide calciando 11 volte dentro all’area di rigore romanista (sarebbero state 20 alla fine). E in altri casi non ha concretizzato una situazione di superiorità numerica sbagliando l’ultimo passaggio.

Come abbia fatto a non segnare, in particolare con Anguissa lanciato in porta da Osimhen, è misterioso quanto tutta la stagione post-scudetto. Buon per la Roma che, a parte il solito Svilar e qualche idea di Spinazzola, aveva molte cose da rimproverarsi all’intervallo. Comunque lo stadio Maradona, semivuoto e silente, ha applaudito timidamente la squadra in mezzo alla contestazione: non poteva che riconoscerle un atteggiamento diverso da Empoli”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, presto nuovo incontro tra Antonio Conte e De Laurentiis

De Rossi: “Pareggio col Napoli? Non da buttare. Il pallone? L’abbiamo tenuto pari”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi