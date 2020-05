Commissione FIGC: “Comitato scientifico rema contro, così non si riparte”

Pino Capua, membro della Commissione medica ha parlato in merito alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico per avviare la Fase 2 del calcio italiano

Pino Capua, membro della commissione medica FIGC e presidente della commissione antidoping della Federcalcio, è intervenuto ai microfoni Sportmediaset: “Se non si trova una soluzione, il campionato non parte. Il modulo tedesco è assolutamente percorribile, non capisco perché non farlo anche in Italia, il CTS ha messo i bastoni tra le ruote.

L’obiettivo di tutti è quello di far ripartire il calcio, sedendoci ad un tavolo e ragionando, una soluzione si trova. Per quanto riguarda i dilettanti, bisognerà attendere un vaccino, il rischio 0 non ci sarà a settembre, ottobre o novembre.

Bisogna avere grande pazienza ed equilibrio. Sono estremamente convinto che la presenza di un’associazione precisa con tutti medici che lavorano nel mondo del calcio, sia indispensabile. Parliamo di un argomento delicatissimo, in questo periodo d’emergenza non si deve tralasciare nulla”.

