Commisso sul rientro dei nazionali: “Non è giusto venire penalizzati per la Champions”

Fiorentina, il presidente Rocco Commisso, a margine della vista al cantiere del Viola Park, ha parlato con i giornalisti del gravoso problema dei giocatori prestati alle nazionali e che faranno ritorno a Firenze solo nell’imminenza della prossima partita di campionato, sabato sera a Bergamo contro l’Atalanta. Queste le dichiarazioni del presidente viola:

“Ho parlato con Italiano: bisogna fare qualcosa per questi giocatori che partono per il Sudamerica e l’Africa con la nostra partita fissata per sabato. Non è giusto, le squadre che giocano in Champions non devono avere la priorità su squadre come la Fiorentina. Bisogna parlarne in Lega, non è giusto venire penalizzati”.

