Compleanno Maradona, Diego scrive una lettera ai napoletani

E’ Il Mattino di Napoli a pubblicare la lettera di Diego Armando Maradona indirizzata ai napoletani.

Diego Maradona scrive un alettera per rispondere all’immenso affetto ricevuto dai napoletani in occasione del suo sessantesimo compleanno caduto venerdì scorso.

Le parole del Pibe de Oro

“Cari amici napoletani, voglio ringraziarvi per l’affetto che mi avete manifestato nel giorno del mio compleanno. Siamo distanti migliaia di chilometri, ma i nostri cuori restano vicinissimi. Come in quegli anni che abbiamo scritto la storia del Napoli tanti di voi mi hanno visto giocare con la maglia azzurra e tanti hanno festeggiato con noi calciatori gli scudetti, la Coppa Uefa, la Coppa Italia e la Supercoppa. Tanti altri sono stati meno fortunati, hanno visto solo i filmati di quelle partite, di quel grandissimo gruppo di ragazzi, eppure hanno un grande affetto nei confronti di noi tutti. Tutto questo mi emoziona come se fosse il primo giorno”.

