Furto in casa Fonseca, dopo Correa colpito a Roma anche il mister giallorosso

Fonseca ha subito il furto mentre era a Trigoria per l’allenamento, il resoconto:

“Furto in casa dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca: è accaduto venerdì, mentre il padrone di casa era a Trigoria era agli allenamenti della squadra. I malviventi sono entrati venerdì nell’abitazione di via della Nocetta, a Monteverde e hanno portato via tre orologi preziosi, il cui valore si aggira sui 100 mila euro e altri oggetti. Poco prima avevano disinserito l’allarme.

Poco più di una settimana fa la stessa cosa era accaduta al giocatore della Lazio Joaquin Correa: la sua casa in via Cassia, nella zona della Giustiniana, era stata visitata dai ladri mentre l’attaccante argentino della Lazio era in campo all’Olimpico a vincere la partita di campionato contro il Bologna. Anche in quel caso i danni erano stati ingenti, col furto di contanti, gioielli e alcuni orologi di valore e le indagini si sono indirizzate su una banda specializzata,forse dell’Est Europa. Lo scorso giugno invece il romanista Bryan Cristante aveva subito un tentato furto del prezioso orologio che portava al polso mentre era in macchina su viale Angelico. Il calciatore fu aggredito da due rapinatori a bordo di un maxiscooter coi volti coperti dai caschi integrali. Il calciatore però ha reagito, mettendoli in fuga.”

