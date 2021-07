Mercato Napoli, Bargiggia: “Spalletti non ha fatto richieste. Fronte terzino: Parisi in entrata per sostituire M. Rui”

Mercato Napoli, le parole di Bargiggia

Mercato Napoli – Paolo Bargiggia: “Spalletti non ha fatto alcuna richiesta di acquisto al Napoli – queste le parole del giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Sicuramente ha parlato di Emerson Palmieri, che ha anche già avuto. Il toscano, in sostanza, non vuole acquisti perché chiederà ad Adl di non vendere nessuno. Sul fronte del terzino sinistro, in uscita c’è Mario Rui: su di lui c’è il Galatasaray che ha offerto una cifra tra i sei ed i sette milioni. In entrata c’è Fabiano Parisi che, se fosse per Giuntoli, sarebbe già arrivato, ma, per il momento, De Laurentiis ha bloccato tutti gli acquisti”.

