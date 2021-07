Napoli, nome nuovo per il centrocampo, piace a Spalletti: lo svizzero Zakaria

Napoli nome nuovo per il centrocampo: piace lo svizzero Zakaria

Napoli, nome nuovo per il centrocampo, ne parla Ciro Venerato, giornalista Rai intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:

” La società azzurra col placet di Spalletti ha messo nel mirino Denis Zakaria, anni 24, centrocampista del Borussia M’gladbach in scadenza di contratto nel 2022 e assistito da Ramadani. Il Napoli provò a prenderlo già un anno fa ma costava 45 milioni. Potrebbe arrivare, ora, solo se il Napoli riuscirà a cedere Fabian in tempi ragionevoli”.

