Comune di Napoli – Erogazione bonus con priorità ai bambini con disabilità in età scolare

Il Comune di Napoli ha reso pubblico un Avviso di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare.

La domanda compilata e firmata dovrà essere presentata dall’avente diritto o dal tutore, dall’amministratore di sostegno o da CAF o da persona appositamente delegata e dovrà essere inviata dal 05/05/2020 alle ore 14.00 del 18/5/2020 ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.napoli.it.



Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato “BONUS DISABILI 2020”.

