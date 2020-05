Fase 2 a Napoli: nuove regole e riprogrammazione del servizio di trasporto ANM

Fase 2 – L’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) ha preparato il nuovo piano per Covid19 che parte oggi, lunedì 4 Maggio 2020, seguendo le linee guida del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture e mettendo in campo azioni per la tutela dei propri dipendenti e dei cittadini che hanno l’esigenza di viaggiare sul trasporto pubblico.

A bordo delle metropolitane e delle funicolari è previsto un accesso contingentato che arriva a un massimo di 120 passeggeri per ogni treno. Ogni stazione avrà un solo tornello attivo in ingresso e il percorso di chi entra sarà differenziato da coloro che escono dalla stazione. Quando il numero previsto di passeggeri sarà raggiunto il tornello verrà bloccato. Lo stesso avverrà con le funicolari. Da domani gli orari di circolazione rimarranno comunque quelli della fase 1.

Per quanto riguarda le linee di superficie, da oggi lunedì 4 Maggio, Anm mette in campo un significativo potenziamento di alcune linee, 20 in totale, caratterizzate da maggiore domanda di trasporto che è stata stimata in base ai dati sui passeggeri trasportati. Conformemente a quanto prescritto dall’Ordinanza regionale n. 40 del 30.04.2020, saranno quindi potenziate le linee bus 140-165-181-C12-C16-C33-R6-168-184-254-604-116-151-158-182-191-196-669-R2-R5. Dai dati in possesso di Anm, infatti, risulta che queste linee assorbono circa il 65% dei viaggiatori giornalieri e quindi avranno una frequenza potenziata per permettere ai passeggeri di aspettare il bus successivo in caso di eccessivo affollamento. Restano le regole sulla capienza ridotta dei bus che potranno trasportare il 20% dei viaggiatori previsti dalla capienza del singolo bus. Gli autisti potranno , come già da alcune settimane, non far salire altri passeggeri e saltare fermate per evitare affollamento. Restano confermati i provvedimenti già attivi dal 16 marzo che riguardano:

– sospensione delle linee erogate con bus corti (C36-C38-C5-654-C68-C87-C65-C76-5-128-144-167-185-176-C90-E6-V1);

– sospensione delle linee interessate al transito in tangenziale (130-150-180-190); la sospensione di tutte le linee notturne (N1-N3-N4-N5-N6-N7-N8-455-460-475);

– contrazione dell’arco di esercizio di tutte le linee alle ore 21.30.

Anm ha firmato nei giorni scorsi il prolungamento dell’operazione Linea Sicura con la Polizia Municipale di Napoli. L’Azienda investirà risorse per pagare gli straordinari degli agenti della polizia municipale che effettueranno dei controlli nelle stazioni, a bordo degli autobus e alle fermate per il rispetto delle distanze e delle capienze previste. Un investimento ulteriore è stato operato da Anm per potenziare la vigilanza privata per controllare che tutti i passeggeri rispettino le prescrizioni.

L’azienda ringrazia tutto il personale che in questi mesi di covid19 ha assicurato il massimo impegno per garantire il trasporto pubblico previsto ai cittadini e auspica che i viaggiatori si rendano pienamente conto dell’importanza di seguire con scrupolo le regole di utilizzo del trasporto pubblico. La fase 2 è una ripartenza che richiede uno sforzo collettivo che siamo sicuri Napoli saprà assicurare.

