Comune di Napoli: “Il club azzurro non paga l’affitto del Maradona”

Stando a quanto risulta il Napoli avrebbe un debito multi milionario con il Comune

il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage. Stando alle sue dichiarazioni il Napoli non avrebbe pagato l’affitto dello Stadio Maradona (ex San paolo) da quando è stata approvata la nuova convenzione. Il debito, secondo quanto comunicato dagli uffici tecnici municipali a Simeone, sarebbe di circa 3,4 milioni di euro.

Queste le sue parole:

“Il Calcio Napoli non paga l’affitto dello Stadio Maradona di circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa in mora del Comune. L’amministrazione ha comunicato la diffida e messa in mora per i canoni arretrati, pari a circa 3,4 milioni di euro. Il Calcio Napoli avrebbe chiesto di rinegoziare sui 2milioni e mezzo circa, per le due stagioni Covid 2019-2020 e 2020-2021. C’è poi la questione dei biglietti per i ragazzi di scuole e associazioni che sono ancora bloccati”.

