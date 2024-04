Con Italiano il Napoli potrebbe recuperare due giocatori: ecco chi

La Gazzetta dello Sport ha parlato di un eventuale arrivo del tecnico Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli.

Vincenzo Italiano è stato spesso accostato alla panchina del Napoli.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata su due giocatori che con il suo arrivo potrebbero avere un nuovo ruolo.

“A Italiano verrà chiesto soprattutto di trovare una collocazione tattica che permetta a Giacomo Raspadori di tornare il gioiello che era al Sassuolo: il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo. Italiano ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e in quest’ultimo sistema Raspadori ritroverebbe la sua collocazione tattica preferita. Stesso discorso si potrebbe fare per Lindstrom: 25 milioni spesi in estate senza un ritorno tecnico accettabile, almeno fin qui. Vedremo se Italiano troverà la chiave per farlo tornare letale come a Francoforte.”