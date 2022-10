SSC Napoli, condizioni Anguissa: il report medico

SSC Napoli, il report dell’allenamento e l’aggiornamento sulle condizioni di Anguissa

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center, dopo il successocon l’Ajax. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A.

SSC Napoli, il report

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impeganti, sul campo 1, in attivazione a secco, lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto.

SSC Napoli, il report medico

Anguissa ha fatto terapie e domani sosterrà esami clinici.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Salvatore Bocchetti è il nuovo tecnico dell’Hellas Verona: il comunicato

Insigne: “Complimenti al Napoli è straordinario, Spalletti un grande. La gente merita di gioire”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici