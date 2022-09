Sky – Condò: “Centrocampo Juve, mai paragonabile al Napoli”

Paolo Condò, al termine dell’intervista di Massimiliano Allegri, dopo l’amara sconfitta contro il Benfica è intervenuto commentando le parole del tecnico bianconero:

“Ora bisogna solo stare zitti e lavorare” le parole di Allegri scaturiscono la polemica: “Il problema è lavorare come… Ripensando al centrocampo del Napoli, quello è un ancoraggio molto preciso e un trampolino. Allegri in questi due mesi non è riuscito a creare nulla di paragonabile a quel centrocampo, non mi sembra ci siano punti di appoggio in questa squadra”.

Fonte foto: Sky Sport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti: “È il sogno da bambino giocare queste gare, si deve dare il massimo”

Rangers-Napoli, Van Bronckhorst: “Abbiamo tenuto testa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Cambiamo aria’, campagna Unicef contro la crisi climatica