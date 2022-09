Rangers-Napoli, Van Bronckhorst: “Abbiamo tenuto testa”

Giovanni Van Bronckhorst ha rilasciato alcune dichiarazione dopo la sconfitta del Glasgow Rangers contro il Napoli.

Il Napoli batte in trasferta il Glasgow Rangers per 3-0 ed al termine di tal gara il tecnico del club scozzese è intervenuto in conferenza stampa.

“Fino all’espulsione siamo stati bene organizzati, abbiamo giocato bene e abbiamo avuto le nostre occasioni. È stata una bella gara, abbiamo comunque parato due rigori. Dopo l’espulsione abbiamo provato ad attaccare e siamo stati penalizzati sulle ripartenze. Stiamo crescendo, se paragoniamo questa gara con quella contro l’Ajax possiamo dire che abbiamo fatto meglio. Abbiamo tenuto testa fino all’espulsione nonostante il Napoli sia una squadra straordinaria. Dopo il gol è ovviamente cambiato tutto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Iezzo: “Meret una garanzia: tecnicamente è più forte di Navas e Ospina”

Insigne su Di Lorenzo: “Sapevo sarebbe stato lui capitano: ha tutte le potenzialità per farlo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: altri 3 sbarchi a Lampedusa, hotspot al collasso