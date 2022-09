Raspadori: “Bella vittoria, abbiamo cominciato bene la stagione”

Mediaset Infinity – Le parole di Giacomo Raspadori, dopo la vittoria in Champions League con il Glasgow Rangers.

Le parole di Raspadori:

“È stata una bella serata e una grande vittoria per noi in un’atmosfera bellissima. Ti può intimorire ma siamo rimasti in partita fino alla fine nonostante qualche episodio negativo e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Abbiamo cominciato bene la stagione”.

Concorrenza in avanti: “È un reparto di livello alto e io che sono giovane cerco di prendere qualcosa da ognuno di loro e migliorarmi. Col lavoro si arriva ai risultati; è un gruppo genuino, fatto da grandi persone prima che da grandi calciatori”.

