Condò: “E’ arrivato il momento di Osimhen, ho fiducia nel Napoli”

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del match che vedrà protagoniste Granada e Napoli.

Questa sera si disputerà in Spagna, il match di Europa League, Granada – Napoli. Ecco le parole di Condò:

“E’ arrivato il momento di Osimhen, ormai è rientrato da un po’, l’obiettivo sarà quello di segnare gol, allungare la squadra e fare guerra ai Granada.

Non bisogna dimenticare però un trascorso avvenuto in Spagna, a seguito della sconfitta contro gli schivi olandesi dell’AZ, il Napoli a San Sebastian vinse in trasferta contro la capolista de LaLiga in vetta in quel periodo, la Real Sociedad.

Ritengo che Gattuso debba accostare in maniera particolare sul ricordo di quella partita, per caricare la squadra. Ora come ora, il calcio Spagnolo non sta vivendo un momento agonistico ottimale, l’anno scorso, per la prima volta dal 2007, non ha partecipato a nessuna semifinale di Champions League.

Che poi l’Europa League l’abbia vinta come al solito il Siviglia è vero, ma non è da sottovalutare che la Juventus ha vinto a Barcellona, quindi facendo una stima, il Napoli può giocarsela tranquillamente”.

