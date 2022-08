Conferme sullo scambio Ronaldo-Osimhen, ma la trattativa resta complicata

Ulteriore conferma sullo scambio tra Ronaldo e Osimhen

Arrivano ulteriori conferme sulle voci che si sono diffuse in mattinata che accennavano ad un scambio tra Napoli e Manchester United, che vedrebbe Cristiano Ronaldo arrivare in azzurro e Victor Osimhen fare il percorso inverso. A riportare la notizia è la redazione di Radio Punto Nuovo, che conferma come Jorge Mendes sia al lavoro per concretizzare la trattativa che resta comunque complicata. Fonti vicine al 9 azzurro, parlano di un certo interesse al trasferimento in Premier che vedrebbe lievitare anche l’ingaggio del calciatore nigeriano. I contatti tra i due club sono continui, ma i tempi ristretti per poi portare a conclusione la trattativa rendono il tutto più complicato. Anche la differenza di valutazione di Osimhen resta un problema, De Laurentiis accetterebbe di cedere il suo attaccante solo per un’offerta che superi i 100 milioni. Mendes però continua a tessere la tela, nella speranza di accontentare Cristiano Ronaldo che più volte ha ribadito la volontà di lasciare Manchester.

