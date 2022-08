Fiorentina-Napoli, la probabile formazione azzurra

Il Corriere dello Sport ha riportato la probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina.

Domenica 18 agosto alle ore 20:45 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo Stadio Artemio Franchi. Il tecnico azzurro avrebbe già deciso chi scenderà in campo sin dal primo minuto. Secondo il quotidiano Spalletti non cambierà nulla rispetto alle due formazioni precedenti.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Per quel che riguarda la squadra, fermo restando la seduta tattica di rifinitura in programma come da copione domani in sede prima della partenza per Firenze, le scelte dovrebbero essere consolidate: con la Fiorentina, in un solo concetto, dovrebbe giocare dal primo minuto la stessa formazione che ha vinto con il Verona e il Monza. Per la precisione: Meret in porta; linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e tridente d’attacco con Lozano, Osimhen e Kbvaratskhelia.”

