Napoli, futuro di Meret ancora in bilico: spunta un’altra opzione

Ancora non sarebbe chiaro il futuro del portiere Alex Meret con il Napoli; il quotidiano Il Mattino fa luce sulla questione.

Alex Meret è attualmente il primo portiere del Napoli ma la sua situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Il Napoli è infatti in trattativa per il portiere del PSG Keylor Navas. Se quest’ultimo dovesse arrivare potrebbe sostituire il giovane friulano che a sua volta potrebbe finire come riserva.

Il quotidiano Il Mattino è tornato a parlare della situazione di Alex Meret con il Napoli, prendendo in considerazione anche un’altra ipotesi di mercato.

“Alla situazione Navas è legata quella di Meret che è stato il titolare delle prime due partite: il portiere friulano ha il contratto in scadenza tra un anno e finora non ha rinnovato, tutte le strade sono aperte, dalla permanenza alla possibile cessione. Al momento però è lui il portiere con Sirigu secondo e senza l’arrivo di Navas la situazione resterebbe questa a meno che poi il Napoli non riuscisse a chiudere in tempi rapidissimi una trattativa complicata come sarebbe quella di Kepa dal Chelsea.”

