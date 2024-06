Corriere della Sera – Confessione di Lukaku agli ex compagni: “Chiamate frequenti con Conte”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla confessione di Romelu Lukaku, agli ex compagni della Roma. A quanto pare, il belga sarebbe in costante contatto con Antonio Conte. Il tecnico ha le idee chiare, vuole ritrovare il suo attaccante anche a Napoli. Durante la cena romana con Aurelio De Laurentiis, l’allenatore ha chiarito di nuovo la sua idea di gioco:

“Prova a farsi raggiungere da Romelu Lukaku (di proprietà del Chelsea), considerato quasi la sua coperta di Linus. Non è un caso che l’attaccante belga abbia confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Raffaele Palladino è il nuovo tecnico della Fiorentina

Sfuma la pista PSG per Osimhen: spunta la decisione di Luis Enrique

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi