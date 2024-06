Corriere dello Sport – Kvara crede nel progetto Conte, ha detto di sì al rinnovo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è l’uomo su cui Conte vuole contare e ha esplicitamente chiesto di non farlo partire: “Conte vuole ripartire da Kvaratskhelia, su cui da tempo è in pressing il Psg, in cerca dell’erede di Mbappé.

Non si arrende, il club francese, ma nonostante l’ultima offerta, 110 milioni, Kvara è blindato e ha già detto sì al Napoli, con cui tratta da mesi il rinnovo. Se ne stanno occupando il ds Manna e il suo agente Jugeli. Prolungamento e adeguamento dopo due anni da leader indiscusso del reparto offensivo con Osimhen”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

