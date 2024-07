Tuttosport – Contatti con l’entourage di Chiesa: per Conte può essere un jolly

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, l’allontanamento tra la Roma e Federico Chiesa, avrebbe riacceso la scintilla per il Napoli. Il giocatore italiano non rientra nei piani di Thiago Motta, e si è preso del tempo per pensare al suo futuro, lontano dalla Continassa.

“Ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l’entourage di Federico Chiesa ed il Napoli. Un approccio esplorativo quello degli azzurri per capire la situazione. La carta Antonio Conte può essere un jolly importante per Chiesa il quale però vuole giocare in Champions League. Per questo motivo ha messo in stand by anche la Roma. La valutazione della Juventus è di 20 milioni di euro”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kean è un nuovo giocatore della Fiorentina: la nota

Osimhen vorrebbe restare a Napoli: la confessione agli amici

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi