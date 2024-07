Corriere dello Sport – Osimhen si è mostrato sereno a Castel Volturno: bel rapporto con i tifosi

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, l’impressione di Victor Osimhen a Castel Volturno, è stata decisamente positiva. L’atteggiamento dell’attaccante avrebbe attirato l’attenzione di chi gli sta intorno:

“All’uscita, più o meno quattro ore dopo, Victor Osimhen non ha tirato dritto, anzi, s’è fermato per accontentare i tifosi che l’aspettavano all’esterno del Training Center. Una decina di minuti di selfie, gli autografi, forse gli ultimi, su maglie, palloni, anche un paio di scarpe bianche che un tifoso gli ha chiesto di personalizzare con la sua firma.

Aveva da poco sostenuto le visite mediche e i test fisici di rito, il nigeriano, convocato da Antonio Conte per il primo giorno di scuola, quello dei test attitudinali. Sorridente, disponibile, affettuoso con gli addetti alla security, come se nulla fosse. In cuor suo, però, sa che questi potrebbero essere gli ultimi giorni a Napoli, nonostante il futuro sia ancora piuttosto nebuloso”.

