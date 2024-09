Conte e Galliani, stasera due guru del calcio a confronto

Questa sera al Maradona si ritroveranno di fronte Antonio Conte e Adriano Galliani

Antonio Conte ritrova Adriano Galliani. Nella sfida tra Napoli e Monza ci sarà anche l’incrocio tra l’allenatore salentino e l’amministratore delegato biancorosso. Ai tempi in cui uno era il tecnico della Juventus e l’altro l’AD del Milan ci fu un alterco tra i due. “Ecco cosa succede quando si piange”, tuonò l’ex rossonero a margine della partita divenuta celebre per il gol-fantasma di Muntari.

Quando salgo dal sottopassaggio mi aspetto di non trovare persone che mi insultino e che non dovrebbero stare lì”, replicò Conte facendo riferimento a Galliani. Un anno dopo, poi, ancora scintille. “Bravo Conte, ha già vinto lo Scudetto”, esclamò il dirigente, a marzo. “Ci ha dato un grande spunto per tenere vivi i miei. L’anno scorso il Milan era a +7 e lo scudetto lo ha perso”, sorrise Conte. A ricordarlo è Il Mattino.