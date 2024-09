Questa sera al Maradona presenti anche i tifosi del Monza

Questa sera assisteranno al match del Maradona anche i tifosi monzesi

Per la partita di stasera contro il Monza il Maradona sarà quasi sold-out. Oltre ai 45 mila spettatori previsti allo stadio, ce ne saranno altri 101 di fede biancorossa. E’ questa la cifra dei biglietti venduti per il settore ospiti.

Come riferito da Monza News, i supporters del Monza sono partiti in giornata – chi in pullman, chi in treno – per raggiungere il capoluogo campano e sostenere la formazione di Alessandro Nesta nella complicata trasferta partenopea.

