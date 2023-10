La Gazzetta dello Sport – Conte ha già studiato il Napoli, è stimolato dalla rosa.

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le scelte di Antonio Conte, qualora dovesse approdare sulla panchina del Napoli: “E non si può escludere che, visto la completezza della rosa, almeno sotto il profilo della qualità tecnica, Conte possa optare per un 3-5-2 con Zielinski in linea con gli altri centrocampisti e in grado di partire sempre da mezzala per andare a trovare spazi in zona tiro. Ma non dimentichiamo che il primo Conte – quello che si afferma a Bari e poi che comincia alla Juve la sua serie di scudetti -, gioca con una difesa a quattro, che in certe partite ha utilizzato anche in Nazionale.

Insomma parliamo di un tecnico più dogmatico sull’atteggiamento da tenere in campo, in quanto ad aggressività e principi di gioco, che poi sa essere duttile sul sistema da seguire. In ogni caso Conte ha già studiato la rosa del Napoli ed è stimolato ad allenarla. Insomma sembra aver già chiaro in testa come far giocare gli azzurri per farli rendere al meglio. Vedremo se e quando arriverà e come imposterà il proprio lavoro di “ristrutturazione”.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images ) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL: “Garcia? Poi si vedrà. Scudetto ce la giocheremo. Ho una sola responsabilità”

Retroscena Tudor: in stand by offerta Salernitana, attende chiamata dal Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro